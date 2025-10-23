В Белгородской области 12 человек пострадали из-за атак БПЛА ВСУ

23 октября 2025, 18:44

Губернатор Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

В Белгороде и Белгородском районе в результате массированных атак беспилотников Вооружённых сил Украины пострадали 12 человек. Об этом сообщил 23 октября губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram‑канале.