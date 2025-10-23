В Белгородской области 12 человек пострадали из-за атак БПЛА ВСУ
Губернатор Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ в Белгородской области
В Белгороде и Белгородском районе в результате массированных атак беспилотников Вооружённых сил Украины пострадали 12 человек. Об этом сообщил 23 октября губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram‑канале.
По данным властей, шесть человек получили ранения в селе Стрелецкое, ещё шестеро — в Белгороде. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Также в области зафиксировали повреждения ряда зданий и автомобилей. Информация о последствиях атак уточняется.
Перед этим глава региона сообщал, что один человек погиб в результате удара ВСУ. Трагедия произошла в Валуйском округе.
