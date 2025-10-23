Украинский военнопленный заявил о расстрелах новобранцев на полигонах

23 октября 2025, 13:57

Пленный ВСУ Стеблянка: новобранцев расстреливают на украинских полигонах за побег

Фото: iStock/Prostock-Studio

На Украине новобранцев могут расстрелять за попытки побега с полигонов. Об этом заявил военный ВСУ Игоря Стеблянка, захваченный ВС РФ в плен.





По его словам, которые приводит ТАСС, инструкторы открыто предупреждают мобилизованных о такой практике. Он привел пример, когда с одним из солдат расправились за дезертирство.

«У нас в учебке один парень пытался сбежать. Его поймали и расстреляли сразу. Поэтому люди боятся — могут расстрелять прямо на полигоне», — сказал собеседник агентства.