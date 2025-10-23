Украинский военнопленный заявил о расстрелах новобранцев на полигонах
Пленный ВСУ Стеблянка: новобранцев расстреливают на украинских полигонах за побег
На Украине новобранцев могут расстрелять за попытки побега с полигонов. Об этом заявил военный ВСУ Игоря Стеблянка, захваченный ВС РФ в плен.
По его словам, которые приводит ТАСС, инструкторы открыто предупреждают мобилизованных о такой практике. Он привел пример, когда с одним из солдат расправились за дезертирство.
«У нас в учебке один парень пытался сбежать. Его поймали и расстреляли сразу. Поэтому люди боятся — могут расстрелять прямо на полигоне», — сказал собеседник агентства.Он также отметил, что жестокое обращение и запугивание на полигонах — это не редкость, а страх перед командованием сдерживает многих от попыток оставить часть.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина произвели обмен телами погибших военнослужащих. Обмен в формате 1000 на 31 стороны произвели минувшей ночью в Брянской области.