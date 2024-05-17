Стали известны планы Путина по Харькову

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У армии России на сегодняшний день нет планов взять Харьков. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Планов взятия Харькова на сегодняшний день нет. Операция ВС РФ на харьковском направлении — вина властей Украины, ответ на обстрелы регионов РФ», — заявил Путин.
Он также отметил успехи российских войск на харьковском направлении, уточнив, что ВС РФ двигаются строго по намеченному плану.
ВС РФ штурмуют позиции ВСУ сразу на нескольких участках фронта. Несмотря на усилия противника сдержать наступление, российская армия продвигается вглубь обороны. ВС РФ с боем продвигаются к северным окраинам Липцев, в Волчанске продолжаются тяжелые боестолкновения с противником, которые стягивает резервы под Харьков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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