Минобороны: Российская ПВО за четыре часа сбила 56 БПЛА над регионами
Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили 56 украинских БПЛА над несколькими регионами страны. Об этом 14 декабря сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что дроны сбили дежурными расчетами в период с 16:00 до 20:00 мск.
Больше всего беспилотников (24) ликвидировали над Белгородской областью. Еще 17 аппаратов сбили над Брянской областью. Над Тульской областью уничтожили пять БПЛА, над Курской — три. По два дрона перехватили в Калужской, Рязанской и Московской областях. Один беспилотник сбили над Воронежской областью.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области при украинской атаке погиб мирный житель. Как заявил губернатор Евгений Балицкий, артобстрел по Михайловскому муниципальному округу повредил частный дом.
Пострадавшую женщину 1956 года рождения доставили в больницу, ее состояние врачи оценивают как разной степени тяжести.
