Мерц ушел с переговоров Зеленского и Уиткоффа

Канцлер Мерц ушел со встречи Зеленского со спецпосланником США Уиткоффом
Канцлер Германии Фридрих Мерц ушел с переговоров Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом пишет Die Welt.
По данным издания, после ухода Мерца на встрече остался его помощник Гюнтер Зауттер. Причины, по которым канцлер покинул переговоры, не уточняются.
Переговоры Уиткоффа, Зеленского и европейских лидеров проходят в Берлине. В них, в частности, участвуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Ранее сообщалось, что Мерц отказался думать об окончании конфликта в случае поражения Украины.
