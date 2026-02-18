Один человек погиб в результате удара ВСУ по Запорожской области

18 февраля 2026, 00:12

Фото: iStock/maxim4e4ek

Один человек погиб и двое получили ранения из-за атаки ВСУ по городу Токмак в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.





Пострадавшими оказались двое мужчин из числа местных жителей. Их оперативно доставили в больницу и оказали первую помощь.



«В результате атаки противника на Токмакский муниципальный округ ранения, несовместимые с жизнью, получил житель города Токмака - мужчина 1968 года рождения», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.