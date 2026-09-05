БПЛА ВСУ атаковали гражданские грузовики в Запорожской области

05 сентября 2026, 14:23

Глава Запорожской области Балицкий: БПЛА ВСУ атаковали гражданские грузовики

Фото: istockphoto/bbsferrari

Гражданские грузовики подверглись атакам беспилотников в трех районах Запорожской области. Об этом стало известно 5 сентября.





Как сообщил в Макс губернатор Евгений Балицкий, инциденты зафиксировали у села Новоивановка, города Приморск и села Луначарское. По предварительным данным, в результате ударов никто из водителей и пассажиров не пострадал.



Ранее ВСУ получили приказ о прекращении огня. Информацию накануне давали украинские СМИ.



Кроме того, утром публиковались последние новости СВО на 5 сентября. Подробности — в нашем материале.

