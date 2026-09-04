ВСУ получили приказ о прекращении огня
Украинские вооружённые формирования остановят боевые действия на несколько дней. Об этом пишут местные СМИ.
Как сообщается, режим прекращения огня будет действовать с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Все подразделения получили соответствующий приказ.
Согласно полученным данным, ВСУ должны соблюдать перемирие в течение четырёх суток. Вероятно, это связано с приездом спецпосланников США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву с предложениями по урегулированию конфликта.
Ранее Владимир Зеленский в Телеграм-канале сообщил, что после визита в Россию американцы приедут в украинскую столицу. Там руководство киевского режима рассмотрит условия окончания боевых действий с учётом позиции Москвы.
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