Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера длятся уже более 4,5 часов
Встреча российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером длится уже более 4,5 часов. Об этом сообщает корреспондент RT Егор Пискунов.
Напомним, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 2 декабря. О начале переговоров по обсуждению мирного плана украинского конфликта стало известно в 19:44 по московскому времени.
«На данный момент каких-либо новых деталей нет», — уточнил Пискунов.
Сейчас представители СМИ продолжают ждать итогов переговоров. По данным журналистов кремлевского пула, не исключено, что встреча может продлиться еще 2-4 часа.
После её окончания ожидается, что советник Путина Юрий Ушаков сделает заявление.