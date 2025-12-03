Достижения.рф

Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера длятся уже более 4,5 часов

Встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом (Фото: kremlin.ru)

Встреча российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером длится уже более 4,5 часов. Об этом сообщает корреспондент RT Егор Пискунов.



Напомним, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 2 декабря. О начале переговоров по обсуждению мирного плана украинского конфликта стало известно в 19:44 по московскому времени.

«На данный момент каких-либо новых деталей нет», — уточнил Пискунов.

Сейчас представители СМИ продолжают ждать итогов переговоров. По данным журналистов кремлевского пула, не исключено, что встреча может продлиться еще 2-4 часа.

После её окончания ожидается, что советник Путина Юрий Ушаков сделает заявление.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0