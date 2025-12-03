Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера длятся уже более 4,5 часов

03 декабря 2025, 00:31

Встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом (Фото: kremlin.ru)

Встреча российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером длится уже более 4,5 часов. Об этом сообщает корреспондент RT Егор Пискунов.





Напомним, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 2 декабря. О начале переговоров по обсуждению мирного плана украинского конфликта стало известно в 19:44 по московскому времени.





«На данный момент каких-либо новых деталей нет», — уточнил Пискунов.