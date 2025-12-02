«Посикунчики с крабом»: Стало известно, чем угощали Уиткоффа и Кушнера в столичном ресторане
Директор ресторана Savva Романцев: Уиткоффу понравились посикунчики с крабом
Спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера угощали в столичном ресторане Savva красной, черной и щучьей икрой, крабами и гребешком. Об этом рассказал директор заведения Максим Романцев.
Напомним, 2 декабря в Москву прибыли Уиткофф и Кушнер для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Перед официальными переговорами они пообедали в ресторане в сопровождении главы РФПИ Кирилла Дмитриева, после этого состоялась прогулка по Красной площади.
«Чтобы подчеркнуть русское гостеприимство, мы накрыли стол русскими рыбными и мясными закусками — вяленой олениной, вяленой говядиной, селедкой, картошкой, сибирскими груздями», — рассказал Романцев «Москве 24».
Американским гостям также предложили посикунчики с крабом (мини-чебуреки), которые очень понравились Уиткоффу, а также фирменные пельмени с грибами, фаршированную перепелку с гречкой, филе оленины, палтус на пару и рыбную кулебяку.