«Посикунчики с крабом»: Стало известно, чем угощали Уиткоффа и Кушнера в столичном ресторане

Директор ресторана Savva Романцев: Уиткоффу понравились посикунчики с крабом
Спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера угощали в столичном ресторане Savva красной, черной и щучьей икрой, крабами и гребешком. Об этом рассказал директор заведения Максим Романцев.



Напомним, 2 декабря в Москву прибыли Уиткофф и Кушнер для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Перед официальными переговорами они пообедали в ресторане в сопровождении главы РФПИ Кирилла Дмитриева, после этого состоялась прогулка по Красной площади.

«Чтобы подчеркнуть русское гостеприимство, мы накрыли стол русскими рыбными и мясными закусками — вяленой олениной, вяленой говядиной, селедкой, картошкой, сибирскими груздями», — рассказал Романцев «Москве 24».

Американским гостям также предложили посикунчики с крабом (мини-чебуреки), которые очень понравились Уиткоффу, а также фирменные пельмени с грибами, фаршированную перепелку с гречкой, филе оленины, палтус на пару и рыбную кулебяку.
