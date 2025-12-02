Появились первые кадры переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

02 декабря 2025, 20:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Сети появились первые кадры с переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником и бывшим старшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ими поделился корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.