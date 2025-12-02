Появились первые кадры переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
В Сети появились первые кадры с переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником и бывшим старшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ими поделился корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
По его словам, политики встретились в Представительском кабинете Кремля. Путин занял место в центре, а напротив него сел Уиткофф. Слева от американского дипломата расположился Кушнер. Журналист отметил, что последний посещает Кремль впервые.
Ранее глава российского государства заявил, что европейские страны мешают администрации Трампа урегулировать конфликт на Украине.
Читайте также: