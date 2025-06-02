Переговоры России и Украины в Стамбуле завершены

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Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились. Об этом сообщает РИА Новости.



Отмечается, что делегации общались на русском языке.

Встреча продолжалась более часа.

Также сообщается, что российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ после завершения переговоров.

В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

Во главе украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, что первый этап переговоров состоялся 16 мая. Это была первая за три года встреча делегаций России и Украины.

Анастасия Чинкова

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