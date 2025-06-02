RT: У Мединского запланировано несколько встреч в Стамбуле

02 июня 2025, 15:56

Фото: iStock/FabrikaCr

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский проведет несколько встреч после диалога с украинской стороной в Стамбуле. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.





По данным издания, пока не известно, с кем именно собирается встречаться Мединский.



Напомним, 2 июня в Стамбуле проходит второй раунд переговоров между конфликтующими сторонами.



Обозреватель издания argumenti.ru пишет, что ни Киев, ни Запад на самом деле не заинтересованы в прекращении боевых действий.





«Для Зеленского война — это гарантия сохранения власти, а возможно, и жизни. Любой его преемник, получив в наследство все негативные последствия его правления, начнёт задавать бывшему президенту крайне неприятные вопросы. Пока идут боевые действия, Зеленский может списывать свои промахи на военное положение», — говорится в статье.