В Турции заявили о нереалистичных требованиях Украины

02 июня 2025, 13:50

Политолог Доган: встреча Москвы и Киева в Стамбуле вряд ли будет конструктивной

Фото: iStock/ Silent_GOS

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, скорее всего, не приведут к чему-то конструктивному, объявил турецкий политолог, руководитель дипломатического клуба в Анкаре Ахмет Доган.





Со слов эксперта, РФ стремится к окончательному миру, а Украина продолжает провокации и выдвигает нереалистичные требования. Однако Доган предположил, что итогом встречи может стать новый обмен пленными.





«Я не уверен, что сегодняшние переговоры приведут к чему-то конструктивному в том смысле, к чему стремится Россия в фундаментальном плане. Россия ищет мира, а режим Зеленского выдвигает нереалистичные требования», — отметил политолог в беседе с NEWS.ru.