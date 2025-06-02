В Турции заявили о нереалистичных требованиях Украины
Политолог Доган: встреча Москвы и Киева в Стамбуле вряд ли будет конструктивной
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, скорее всего, не приведут к чему-то конструктивному, объявил турецкий политолог, руководитель дипломатического клуба в Анкаре Ахмет Доган.
Со слов эксперта, РФ стремится к окончательному миру, а Украина продолжает провокации и выдвигает нереалистичные требования. Однако Доган предположил, что итогом встречи может стать новый обмен пленными.
«Я не уверен, что сегодняшние переговоры приведут к чему-то конструктивному в том смысле, к чему стремится Россия в фундаментальном плане. Россия ищет мира, а режим Зеленского выдвигает нереалистичные требования», — отметил политолог в беседе с NEWS.ru.
Доган обратил внимание, что Москва вряд ли обрадуется переговорам после атак со стороны ВСУ в День защиты детей. При этом он подчеркнул, что сам Киев находится в тяжелом положении, в частности, из-за нехватки живой силы и слабой поддержки со стороны США.
Эксперт добавил, что Турция как страна-посредник поддерживает и РФ, и Украину. Он уверен, что это, возможно, сближает стороны переговоров.