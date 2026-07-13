13 июля 2026, 15:32

Обозреватель Вайнер: русофобия была для Грэма* была бизнесом

Линдси Грэм

У американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма*, который скончался в возрасте 71 года на следующий день после возвращения из Киева, не было причин плохо относиться к России. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.





Грэм* был последовательным и убежденным русофобом, который видел в любом конфликте удачную инвестицию. Американец приезжал в Киев 10 раз, рассказала журналист, социолог, писатель Олеся Аверьянова в своей статье для argumenti.ru.





«Привозил обещания, увозил фото для отчетности. И каждый раз находил слова про "свободу" и "демократию" ровно в тех местах, где речь шла о деньгах его военного лобби и о демократичности крови, которую предстояло пролить не ему», — говорится в материале.

«Мощная работа украинских лоббистов, вероятно, стала главной причиной ненависти Линдси Грэма* к России. Это был один из самых твердокаменных украинских лоббистов, пожалуй, самый хорошо спонсируемый. Грэм* — это наследник сенатора Маккейна, который перехватил у того антироссийскую миссию», — отметил эксперт.