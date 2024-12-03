«Перемен ждать не стоит»: Стало известно, что будет после окончания СВО

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Спецоперация — это процесс, который имеет объективное начало и объективный конец. Так считает политолог Пётр Колчин, его слова передает Царьград.
«Он может быть в 2025-м, в 2026 году или позже. Но тем не менее процесс этот конечен. Россия достигнет целей спецоперации, обозначенных президентом, ликвидирует угрозы на своих границах и добьётся крепкого мира в Восточной Европе», — уверен Колчин.
По его словам, информация о подготовке российских чиновников к окончанию СВО является нормальным подходом. Колчин пояснил, что все уровни власти мобилизовали потенциал для достижения победы. Окончание спецоперации приведет к необходимости изменения подходов.
При этом эксперт напомнил, что окончание горячей фазы конфликта при участии Запада не означает, что закончится и глобальное противоборство. Санкции сохранятся, идеологическая и информационная войны продолжатся, поэтому и особых перемен ждать не стоит. Вызовов еще огромное количество на разных фронтах, заключил Колчин.
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