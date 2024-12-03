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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьёзными трудностями из-за наступления российских войск, сообщил военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми в интервью для Newsweek.
«Тенденция очень тревожная. Нет никаких оснований ждать, что в декабре сложившаяся ситуация успокоится», — сказал Кастехельми.Аналитик отметил, что украинские войска уже долгое время сталкиваются с трудностями в стабилизации фронта, и в ноябре наступление российских сил значительно ускорилась по сравнению с сентябрем и октябрем.
Кроме того, в ближайшие месяцы российская армия продолжит активно продвигаться вперёд.
«Ничто не предващает, что они выдохнутся», — подчеркнул эксперт.От также добавил, что ожидает продолжения наступления ВС РФ в ближайшее время.
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Дайана Хусинова