Переметнувшийся в ВСУ российский офицер объявлен в розыск
Экс-офицер ВС России Лев Ступников, перешедший на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), объявлен в федеральный розыск в России. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
В карточке военнослужащего указано, что он разыскивается по статье уголовного кодекса РФ. Однако по какой именно не уточняется.
Недавно RT сообщало, что переметнувшийся на сторону врага Ступников дал интервью в социальных сетях, в котором рассказал, что более полугода помогал Украине, предоставляя координаты позиций своих сослуживцев, по которым затем наносились ракетные удары. По оценкам российских военных, от его действий могли погибнуть около 200 солдат ВС РФ.
Ранее Минобороны РФ проинформировало об успехах группировки «Запад» в сражении за Купянск.
