Двух людей доставили в больницу после атаки БПЛА ВСУ

24 сентября 2025, 03:36

Слюсарь: Двух людей доставили в больницу после атаки дронов ВСУ в Ростовской области

Фото: iStock/peterscode

После атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область двух людей госпитализировали в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Пострадавших доставили в Вешенскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.



Слюсарь добавил, что в Таганроге при отражении нападения ВСУ были повреждены остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова.





Зеленский объявил, в какой стране он готов встретиться с Путиным

«Пожар в частном доме был потушен на площади в 75 квадратных метров. На месте работают следственные органы», — написал губернатора Ростовской области.