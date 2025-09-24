Двух людей доставили в больницу после атаки БПЛА ВСУ
Слюсарь: Двух людей доставили в больницу после атаки дронов ВСУ в Ростовской области
После атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область двух людей госпитализировали в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Пострадавших доставили в Вешенскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Слюсарь добавил, что в Таганроге при отражении нападения ВСУ были повреждены остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова.
В ряде жилых зданий и на территории частной организации обнаружены обломки беспилотников, эти места оцеплены. Ранее сообщалось о возгорании частного дома в станице Базковской Шолоховского района.
«Пожар в частном доме был потушен на площади в 75 квадратных метров. На месте работают следственные органы», — написал губернатора Ростовской области.Слюсарь отметил, что утром полученный ущерб зафиксируют муниципальные комиссии.
