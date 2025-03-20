Перенесла микроинсульт, лишилась жилья и одна воспитывает сына: как живет дочь Пригожина Даная после пропажи мужа на СВО

У знаменитого продюсера Иосифа Пригожина есть двое взрослых детей от прошлого брака: сын Дмитрий и дочь Даная. Если Дмитрий не афиширует свои отношения с отцом, то Даная не раз привлекала внимание к своей скандальной персоне.