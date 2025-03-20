Перенесла микроинсульт, лишилась жилья и одна воспитывает сына: как живет дочь Пригожина Даная после пропажи мужа на СВО

Даная Пригожина (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)
У знаменитого продюсера Иосифа Пригожина есть двое взрослых детей от прошлого брака: сын Дмитрий и дочь Даная. Если Дмитрий не афиширует свои отношения с отцом, то Даная не раз привлекала внимание к своей скандальной персоне.
О том, как живет дочь Иосифа Пригожина от первого брака и в каких отношениях находится со знаменитым отцом, расскажет редакция «Радио 1».
Даная Пригожина родилась 4 марта 1997 года в Москве в первой семье знаменитого музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Мать девочки Елена Соколова была домохозяйкой и занималась воспитанием детей — Данаи и ее старшего брата Дмитрия.
Девочка была еще маленькой, когда отец ушел из семьи. С малых лет Даная мечтала стать актрисой и даже готовилась поступать в театральный институт. Однако из-за проблем с лишним весом девушка изменила своей мечте. В результате она поступила в университет Синергия на юриста. Параллельно с учебой Пригожина окончила курсы стилиста-визажиста в школе «Персона», а затем получила повышение квалификации.
Даная Пригожина с подросткового возраста борется с лишними килограммами. Примечательно, что благодаря своей комплекции девушке удалось совершить прорыв в модельном бизнесе. Она начала рекламировать линию стильной женской одежды больших размеров от знаменитого бренда. Спустя время Даная сама открыла интернет-магазин одежды, который получил название Danaya shop. Несмотря на успех, Пригожина все же стремится похудеть.
В 2016 году Даная принимала участие в популярном конкурсе красоты «Мисс Русь», на котором сумела достичь больших высот. Она получила почетный титул «Первая Вице-мисс». На этом конкурсе Пригожина впервые выступила как вокалистка, исполнив авторскую композицию «Не молчи». Из некоторых интервью Пригожиной стало известно, что у девушки есть частичная потеря слуха.
Отношения Данаи с знаменитым отцом складываются непросто. Девушка обижена на Иосифа Пригожина за невнимание к ней. По ее словам, отец больше средств и сил вкладывает в дочь своей второй супруги, певицы Валерии, а ее в свое время наотрез отказался продвигать в российском шоу-бизнесе. Однажды продюсер посоветовал Данае похудеть, чтобы начать строить карьеру, при этом особого таланта он в дочери тогда не рассмотрел.
В 2015 году между Иосифом Пригожиным и первой женой Еленой возник спор по поводу продажи квартир, записанных на Дмитрия и Данаю. Девушка рассказывала, что за то время набрала около 20 кг из-за неразрешенного конфликта.
Спустя время стало известно, что Елена взяла кредит в микрофинансовой организации, заложив при этом квартиру. Вскоре отношения с кредиторами привели к суду. Даная в этой ситуации поблагодарила отца, который помог им в юридических вопросах. Однако в мае 2021 года семья получила предписание от приставов о выселении. Бывшая жена Пригожина подписала не кредитный договор, а договор на куплю-продажу недвижимости. Несмотря на старания юристов, Даная вместе с матерью и братом лишились двух московских квартир.
Спустя время Иосиф подтвердил, что всегда защищал только интересы детей, не желая, чтобы сын и дочь от первого брака лишались нажитого имущества. Спустя период судебных тяжб отношения Данаи и Пригожина улучшились.
В 2016 году Даная Пригожина принимала участие в проекте «Дом-2». На знаменитом периметре Пригожина пробыла всего несколько часов. Девушка поняла, что не готова делиться подробностями личной жизни с миллионной аудиторией. Ее решение поддержал и Иосиф Пригожин, который ранее был возмущен новостью о появлении дочери в скандальном шоу.
В январе 2022-го Даная сообщила, что выходит замуж. Возлюбленным девушки стал мужчина по имени Евгений. Он вел непубличный образ жизни, поэтому о нем известно немного. В августе того же года Пригожина родила сына, которого назвали Даниэлем.
Несколько лет назад Даная Пригожина перенесла микроинсульт, и у неё парализовало половину лица. Отец нашел хорошего специалиста, который помог пациентке избавиться от проблемы.
Дочь Иосифа Пригожина позднее сообщила, что перенесла длительный стресс и перенапряжение на работе. К тому же, уход мужа добровольцем на СВО негативно сказался на ее здоровье.
Сегодня 28-летняя Даная Пригожина посвящает все свободное время воспитанию сына. При этом она активно строит планы на будущее и надеется на воссоединение с любимым мужем.
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Детство и юность
Даная Пригожина родилась 4 марта 1997 года в Москве в первой семье знаменитого музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Мать девочки Елена Соколова была домохозяйкой и занималась воспитанием детей — Данаи и ее старшего брата Дмитрия.
Девочка была еще маленькой, когда отец ушел из семьи. С малых лет Даная мечтала стать актрисой и даже готовилась поступать в театральный институт. Однако из-за проблем с лишним весом девушка изменила своей мечте. В результате она поступила в университет Синергия на юриста. Параллельно с учебой Пригожина окончила курсы стилиста-визажиста в школе «Персона», а затем получила повышение квалификации.
Карьера
Даная Пригожина с подросткового возраста борется с лишними килограммами. Примечательно, что благодаря своей комплекции девушке удалось совершить прорыв в модельном бизнесе. Она начала рекламировать линию стильной женской одежды больших размеров от знаменитого бренда. Спустя время Даная сама открыла интернет-магазин одежды, который получил название Danaya shop. Несмотря на успех, Пригожина все же стремится похудеть.
В 2016 году Даная принимала участие в популярном конкурсе красоты «Мисс Русь», на котором сумела достичь больших высот. Она получила почетный титул «Первая Вице-мисс». На этом конкурсе Пригожина впервые выступила как вокалистка, исполнив авторскую композицию «Не молчи». Из некоторых интервью Пригожиной стало известно, что у девушки есть частичная потеря слуха.
Отношения с отцом и споры о недвижимости
Отношения Данаи с знаменитым отцом складываются непросто. Девушка обижена на Иосифа Пригожина за невнимание к ней. По ее словам, отец больше средств и сил вкладывает в дочь своей второй супруги, певицы Валерии, а ее в свое время наотрез отказался продвигать в российском шоу-бизнесе. Однажды продюсер посоветовал Данае похудеть, чтобы начать строить карьеру, при этом особого таланта он в дочери тогда не рассмотрел.
Даная и Иосиф Пригожины (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)
В 2015 году между Иосифом Пригожиным и первой женой Еленой возник спор по поводу продажи квартир, записанных на Дмитрия и Данаю. Девушка рассказывала, что за то время набрала около 20 кг из-за неразрешенного конфликта.
Спустя время стало известно, что Елена взяла кредит в микрофинансовой организации, заложив при этом квартиру. Вскоре отношения с кредиторами привели к суду. Даная в этой ситуации поблагодарила отца, который помог им в юридических вопросах. Однако в мае 2021 года семья получила предписание от приставов о выселении. Бывшая жена Пригожина подписала не кредитный договор, а договор на куплю-продажу недвижимости. Несмотря на старания юристов, Даная вместе с матерью и братом лишились двух московских квартир.
Спустя время Иосиф подтвердил, что всегда защищал только интересы детей, не желая, чтобы сын и дочь от первого брака лишались нажитого имущества. Спустя период судебных тяжб отношения Данаи и Пригожина улучшились.
Личная жизнь
В 2016 году Даная Пригожина принимала участие в проекте «Дом-2». На знаменитом периметре Пригожина пробыла всего несколько часов. Девушка поняла, что не готова делиться подробностями личной жизни с миллионной аудиторией. Ее решение поддержал и Иосиф Пригожин, который ранее был возмущен новостью о появлении дочери в скандальном шоу.
В январе 2022-го Даная сообщила, что выходит замуж. Возлюбленным девушки стал мужчина по имени Евгений. Он вел непубличный образ жизни, поэтому о нем известно немного. В августе того же года Пригожина родила сына, которого назвали Даниэлем.
Даная Пригожина с мужем и сыном (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)
В начале 2025 года стало известно, что зять Иосифа Пригожина пропал на передовой. По словам Данаи, с января прошлого года муж перестал выходить на связь, а его участь в зоне боевых действий до сих пор неизвестна. Девушка не теряет надежды на воссоединение с супругом.
«Сын остался без отца. Год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить», — комментировал ситуацию продюсер в одном из интервью.
Инсульт
Несколько лет назад Даная Пригожина перенесла микроинсульт, и у неё парализовало половину лица. Отец нашел хорошего специалиста, который помог пациентке избавиться от проблемы.
Дочь Иосифа Пригожина позднее сообщила, что перенесла длительный стресс и перенапряжение на работе. К тому же, уход мужа добровольцем на СВО негативно сказался на ее здоровье.
Даная Пригожина сейчас
Сегодня 28-летняя Даная Пригожина посвящает все свободное время воспитанию сына. При этом она активно строит планы на будущее и надеется на воссоединение с любимым мужем.
Даная Пригожина с сыном (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова