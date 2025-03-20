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Перенесла микроинсульт, лишилась жилья и одна воспитывает сына: как живет дочь Пригожина Даная после пропажи мужа на СВО

Даная Пригожина (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

Даная Пригожина (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

У знаменитого продюсера Иосифа Пригожина есть двое взрослых детей от прошлого брака: сын Дмитрий и дочь Даная. Если Дмитрий не афиширует свои отношения с отцом, то Даная не раз привлекала внимание к своей скандальной персоне.
О том, как живет дочь Иосифа Пригожина от первого брака и в каких отношениях находится со знаменитым отцом, расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность


Даная Пригожина родилась 4 марта 1997 года в Москве в первой семье знаменитого музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Мать девочки Елена Соколова была домохозяйкой и занималась воспитанием детей — Данаи и ее старшего брата Дмитрия.

Девочка была еще маленькой, когда отец ушел из семьи. С малых лет Даная мечтала стать актрисой и даже готовилась поступать в театральный институт. Однако из-за проблем с лишним весом девушка изменила своей мечте. В результате она поступила в университет Синергия на юриста. Параллельно с учебой Пригожина окончила курсы стилиста-визажиста в школе «Персона», а затем получила повышение квалификации.

Карьера


Даная Пригожина с подросткового возраста борется с лишними килограммами. Примечательно, что благодаря своей комплекции девушке удалось совершить прорыв в модельном бизнесе. Она начала рекламировать линию стильной женской одежды больших размеров от знаменитого бренда. Спустя время Даная сама открыла интернет-магазин одежды, который получил название Danaya shop. Несмотря на успех, Пригожина все же стремится похудеть.

В 2016 году Даная принимала участие в популярном конкурсе красоты «Мисс Русь», на котором сумела достичь больших высот. Она получила почетный титул «Первая Вице-мисс». На этом конкурсе Пригожина впервые выступила как вокалистка, исполнив авторскую композицию «Не молчи». Из некоторых интервью Пригожиной стало известно, что у девушки есть частичная потеря слуха.

Отношения с отцом и споры о недвижимости


Отношения Данаи с знаменитым отцом складываются непросто. Девушка обижена на Иосифа Пригожина за невнимание к ней. По ее словам, отец больше средств и сил вкладывает в дочь своей второй супруги, певицы Валерии, а ее в свое время наотрез отказался продвигать в российском шоу-бизнесе. Однажды продюсер посоветовал Данае похудеть, чтобы начать строить карьеру, при этом особого таланта он в дочери тогда не рассмотрел.

Даная и Иосиф Пригожины (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

В 2015 году между Иосифом Пригожиным и первой женой Еленой возник спор по поводу продажи квартир, записанных на Дмитрия и Данаю. Девушка рассказывала, что за то время набрала около 20 кг из-за неразрешенного конфликта.

Спустя время стало известно, что Елена взяла кредит в микрофинансовой организации, заложив при этом квартиру. Вскоре отношения с кредиторами привели к суду. Даная в этой ситуации поблагодарила отца, который помог им в юридических вопросах. Однако в мае 2021 года семья получила предписание от приставов о выселении. Бывшая жена Пригожина подписала не кредитный договор, а договор на куплю-продажу недвижимости. Несмотря на старания юристов, Даная вместе с матерью и братом лишились двух московских квартир.

Спустя время Иосиф подтвердил, что всегда защищал только интересы детей, не желая, чтобы сын и дочь от первого брака лишались нажитого имущества. Спустя период судебных тяжб отношения Данаи и Пригожина улучшились.

Личная жизнь


В 2016 году Даная Пригожина принимала участие в проекте «Дом-2». На знаменитом периметре Пригожина пробыла всего несколько часов. Девушка поняла, что не готова делиться подробностями личной жизни с миллионной аудиторией. Ее решение поддержал и Иосиф Пригожин, который ранее был возмущен новостью о появлении дочери в скандальном шоу.

В январе 2022-го Даная сообщила, что выходит замуж. Возлюбленным девушки стал мужчина по имени Евгений. Он вел непубличный образ жизни, поэтому о нем известно немного. В августе того же года Пригожина родила сына, которого назвали Даниэлем.

Даная Пригожина с мужем и сыном (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

В начале 2025 года стало известно, что зять Иосифа Пригожина пропал на передовой. По словам Данаи, с января прошлого года муж перестал выходить на связь, а его участь в зоне боевых действий до сих пор неизвестна. Девушка не теряет надежды на воссоединение с супругом.

«Сын остался без отца. Год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить», — комментировал ситуацию продюсер в одном из интервью.

Инсульт


Несколько лет назад Даная Пригожина перенесла микроинсульт, и у неё парализовало половину лица. Отец нашел хорошего специалиста, который помог пациентке избавиться от проблемы.

Дочь Иосифа Пригожина позднее сообщила, что перенесла длительный стресс и перенапряжение на работе. К тому же, уход мужа добровольцем на СВО негативно сказался на ее здоровье.

Даная Пригожина сейчас


Сегодня 28-летняя Даная Пригожина посвящает все свободное время воспитанию сына. При этом она активно строит планы на будущее и надеется на воссоединение с любимым мужем.

Даная Пригожина с сыном (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

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Глава Раменского округа встретился с руководителем отделения Ассоциации ветеранов СВО
20 марта 2025, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Раменском округе работает отделение Ассоциации ветеранов СВО, руководителем которого является Александр Кулик. Организация была создана в феврале 2025 года и объединяет людей, оказывающих поддержку семьям бойцов и помогающих ветеранам боевых действий с трудоустройством, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Система помощи ветеранам СВО строится на чётких стандартах и включает более 30 мер социальной поддержки. Среди них — медицинская помощь, протезирование, содействие в поиске работы, образовательные программы и бесплатные курсы для детей военнослужащих.

Администрация округа делает всё возможное, чтобы каждый, кто обратится за помощью, получил необходимую поддержку. В муниципалитете действуют Центр поддержки участников СВО и социальные координаторы, которые помогают решать вопросы ветеранов. Для удобства был создан официальный Telegram-канал Ассоциации, где можно получить актуальную информацию и задать интересующие вопросы.

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«Стубб настолько туп»: Финляндия ошибается, призывая вооружить Украину «до зубов»
Депутат ГД Иванов: Стубб ошибается, призывая вооружить Украину «до зубов»
20 марта 2025, 16:17

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александр Стубб сильно ошибается, когда призывает союзников «вооружить Украину до зубов». Так считает депутат Госдумы Максим Иванов.
«Стубб настолько туп, что он не понимает, о чем говорит. Накачивание оружием Украины — это ошибка Соединенных Штатов, что повлекло, ну, скажем так, негативные последствия. <...> Если американцы это уже понимают, то финнам, наверное, давно нужно знать», — приводят слова Иванова «Известия».

По его словам, российская СВО началась из-за решения Украины игнорировать международные соглашения и наращивать военную мощь.

Иванов также считает, что Финляндия, вероятно, вскоре поменяет мнение насчет украинского конфликта, так как на фоне диалога РФ и США уже меняется весь мир, а заявление Стубба уже неактуально.

Ранее стало известно, что дополнительный миллиард евро для Украины выделила Еврокомиссия (ЕК) в рамках кредита G7 с погашением из дохода от российских активов.

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Переговоры представителей России и США состоятся 24 марта в Эр-Рияде
20 марта 2025, 16:17

Фото: iStock/vchal

Переговоры представителей России и США об урегулировании конфликта на Украине пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он уточнил, что российскую делегацию на консультациях экспертных групп возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

Ушаков надеется, что предстоящие переговоры будут продуктивными, информирует газета «Известия».

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Они обменялись мнениями по поводу украинского конфликта. Беседа Трампа и Путина длилась около 2,5 часов. Это был самый долгий в истории телефонный разговор президентов США и России.

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#политика
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«Вежливость воспринимается как слабость»: Киев продолжает наносить удары по России
Политолог Светов: Украина воспринимает вежливость России как слабость
20 марта 2025, 15:05

Фото: iStock/Alex Kochev

Политолог Юрий Светов рассказал, зачем Украина продолжает наносить удары по России и какие последствия грозят Киеву за срыв договоренностей.
Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин, в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обратил его внимание на «недоговороспособность» украинской стороны, отметив, что Киев не придерживается никаких достигнутых соглашений.

«Зеленский и его окружение воспринимают любые уступки России как ее слабость, как возможность надавить на нее. У них в голове это складывается так: Путин пошел на соглашение не атаковать нашу энергетическую инфраструктуру — значит, если мы еще больше надавим на него, он согласится на большее. Это как в пацанской среде, где вежливость воспринимается как слабость», — объяснил Светов в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также уверен, что европейские партнеры также советуют Зеленскому попытаться надавить на Россию.

Эксперт отметил, что Москва будет отвечать на украинские атаки. По его словам, ВС РФ ненадолго перестанут бить по энергетической инфраструктуре, однако будут громить ВСУ в Курской области и жестко пресекать попытки прорыва границы в Белгородской. Также будут наноситься удары по другим местам, считает Светов.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин выделит на военную помощь Украине в 2025 году €7 млрд, пишут argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.

Так, Шольц отметил, что ФРГ продолжит больше остальных европейских стран оказывать военную помощь Киеву.

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Жители Энгельса рассказали, что украинские беспилотники были начинены стальными шариками
SHOT: атаковавшие город Энгельс дроны ВСУ были начинены стальными шариками
20 марта 2025, 15:02

Фото: iStock/Luis Daniel Ramirez Ortiz

Жители СНТ «Металлист-1», расположенного в Энгельсском районе Саратовской области, сообщили, что атаковавшие их территорию украинские БПЛА были начинены стальными шариками.

Телеграм-канал SHOT пишет, что во многих домах в СНТ выбило окна, по стенам пошли трещины. На своих участках местные находят остатки дронов, в том числе крылья с маркировками, моторы. По словам жителей СНТ, есть и целый беспилотник, который упал в огород.



Город Энгельс атаковали 20 марта украинские беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки. Все они были запущены из пяти регионов Украины. Всего в результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадало 10 человек. Кроме этого, в Энгельсе повреждены два детских сада и одна школа, выбиты стёкла в городской больнице № 1, осколки ранили женщину. Ей оказали помощь, угрозы жизни пострадавшей нет.

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