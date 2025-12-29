«Перенюхал кокаина»: Профайлер раскрыл значение наркогримас Зеленского на переговорах в США

29 декабря 2025, 23:29

Профайлер Анищенко: Зеленский на приёме у Трампа пытался скрыть приход

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Нервный тик на лице Владимира Зеленского на пресс-конференции в резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде был попыткой скрыть признаки прихода от наркотиков. Так считает профайлер Илья Анищенко.





По его словам, на кадрах видно, что Зеленский в начале напряжен. Потом он прячет голову, а затем поднимает её и немного мотает. В этот момент у главы киевского режима немного приподнимается верхняя губа, он шмыгает, а взгляд его «расширяется».





«Не знаю точную специфику всех этих приходов у Зеленского, но я у него не первый раз такое замечаю. У него, когда начинается зуд или жжение в районе носа, это уже следствие перенюханности кокаина. Он сначала прячет взгляд, понимая, что у него сейчас будет приход, и пытается его скрыть, не показать», — рассказал Анищенко в беседе с Life.ru.