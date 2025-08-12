Переселенцы с Украины провели в Крыму патриотический флешмоб «Я русский»
В Симферополе переселенцы с территории Украины устроили патриотический флешмоб под названием «Я русский». Об этом РИА Новости сообщила представитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Яна Бурлаченко.
Центральным элементом флешмоба стал мастер-класс по исполнению на гитаре одноимённой песни – «Я русский». Участники не только осваивали композицию, но и демонстрировали единство культурного пространства, объединившего народы России, Украины и Белоруссии.
Как отметил политолог Олег Бондаренко, цель мероприятия заключалась в акценте на общих культурных и музыкальных ценностях, которые остаются значимыми вне зависимости от национальных границ.
В рамках акции на площадке фестиваля также собрали более 250 гитар для участников специальной военной операции – это стало частью благотворительной инициативы «Гитара для Победы».
