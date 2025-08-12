Переселенцы с Украины провели в Крыму патриотический флешмоб «Я русский»

12 августа 2025, 19:16

Фото: iStock/macky_ch

В Симферополе переселенцы с территории Украины устроили патриотический флешмоб под названием «Я русский». Об этом РИА Новости сообщила представитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Яна Бурлаченко.