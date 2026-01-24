«Перешли в наступление»: Орбан заявил об угрозах со стороны Украины

24 января 2026, 13:59

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об угрозах со стороны Украины

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об угрозах со стороны Украины, написав об этом в соцсети X.





По словам Орбана, Будапешт должен дать понять, что венгров нельзя шантажировать и запугивать. Перед этим Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».





«Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто вмешиваются в венгерские выборы. Их цель — получить финансовые средства и как можно скорее пробиться в Европейский союз», — говорится в публикации.