23 января 2026, 15:22

Политолог Фельдман: В Европе начинают понимать, какое чудовище выкормили

Владимир Зеленский

Европа начинает понимать, какое чудовище выкормила и вооружила. Такое заявление сделал профессор Академии труда и социальных отношений и кандидат политических наук Павел Фельдман, комментируя слова депутата Европарламента и бывшего главы правительства Бельгии Элио ди Рупо о Владимире Зеленском.





Напомним, Рупо выступил за немедленную остановку финансовой помощи Киеву после критики Зеленского в адрес ЕС.





«Они начинают понимать, какое чудовище собственноручно выкормили и вооружили. Европейцы шокированы вопиющей неблагодарностью и хамством со стороны Зеленского. Человек, полностью разваливший свою страну, с трибуны давосского форума вознамерился читать нотации западным политикам», — пояснил Фельдман в разговоре с RT.

«Он перешёл черту. Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство и меня лично. Однако удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров», — написал Орбан в соцсети Х.