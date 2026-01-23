«Выкормили чудовище»: Европейские лидеры поражены критикой Зеленского
Политолог Фельдман: В Европе начинают понимать, какое чудовище выкормили
Европа начинает понимать, какое чудовище выкормила и вооружила. Такое заявление сделал профессор Академии труда и социальных отношений и кандидат политических наук Павел Фельдман, комментируя слова депутата Европарламента и бывшего главы правительства Бельгии Элио ди Рупо о Владимире Зеленском.
Напомним, Рупо выступил за немедленную остановку финансовой помощи Киеву после критики Зеленского в адрес ЕС.
«Они начинают понимать, какое чудовище собственноручно выкормили и вооружили. Европейцы шокированы вопиющей неблагодарностью и хамством со стороны Зеленского. Человек, полностью разваливший свою страну, с трибуны давосского форума вознамерился читать нотации западным политикам», — пояснил Фельдман в разговоре с RT.Он отметил, что чиновники и политики, находящиеся в отставке, часто вслух говорят о том, о чем действующие молчат.
Помимо того, что Зеленский обвинил Европу в неспособности защитить себя, он также сказал, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».
В ответ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский в своем выступлении в Давосе «перешел черту», пишут argumenti.ru.
«Он перешёл черту. Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство и меня лично. Однако удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров», — написал Орбан в соцсети Х.
Он добавил, что время все расставит по местам и каждый получит по заслугам.