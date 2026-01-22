«Подавляемый гнев»: Профайлер оценил состояние Трампа после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп испытывал сильный гнев после встречи с Владимиром Зеленским. Такой вывод сделал профайлер Илья Анищенко, проанализировав движения и мимику хозяина Белого дома.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп после встречи с Зеленским во время выхода к журналистам для дачи комментариев выглядел раздраженным. Американский президент покинул Давос в то время, как глава киевского режима начал свое выступление.
«В облике Трампа нет ни намёка на радость. Не чувствуется ни тонуса, ни уверенности — скорее наоборот. Особенно показательна мимика: губы сильно поджаты, опущены вниз, образуя напряжённую дугу», — отметил Анищенко в разговоре с Life.ru.
По его словам, напряжение видно и в движениях лидера США. Так, его походка лишена живости, а шаг медленный. Трамп смотрит на журналистов свысока, как будто собираясь с силами для ответа. Однако открытой агрессии он не демонстрирует, но в его резких движениях ощущаются глубокое недовольство и подавляемый сильный гнев, заключил Анищенко.