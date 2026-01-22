«Подавляемый гнев»: Профайлер оценил состояние Трампа после встречи с Зеленским

22 января 2026, 23:43

Профайлер Анищенко: После встречи с Зеленским Трамп испытывал сильный гнев

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп испытывал сильный гнев после встречи с Владимиром Зеленским. Такой вывод сделал профайлер Илья Анищенко, проанализировав движения и мимику хозяина Белого дома.





Ранее СМИ сообщали, что Трамп после встречи с Зеленским во время выхода к журналистам для дачи комментариев выглядел раздраженным. Американский президент покинул Давос в то время, как глава киевского режима начал свое выступление.





«В облике Трампа нет ни намёка на радость. Не чувствуется ни тонуса, ни уверенности — скорее наоборот. Особенно показательна мимика: губы сильно поджаты, опущены вниз, образуя напряжённую дугу», — отметил Анищенко в разговоре с Life.ru.