19 февраля 2026, 18:28

Политолог Орлов: чем сильнее разочарование Зеленского, тем враждебнее его речь

Владимир Зеленский

Градус риторики Владимира Зеленского повышается с тех пор, как он разочаровался и перестал верить в успех. Такое мнение выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.





Ранее Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану заявил, что не хочет обсуждать в переговорах с Россией «историческое дерьмо» и первопричины начала спецоперации на Украине.



Орлов же считает, что все началось с того момента, когда президент США Дональд Трамп сделал Зеленскому замечание за внешний вид, а потом и вовсе подверг «публичной порке» в Белом доме. Тогда требования Зеленского в Европе возросли, поскольку он потерял самого главного союзника — США.



По мнению эксперта, глава киевского режима уже тогда понимал, что Украина не вступит в НАТО. Кроме того, появились и требования согласиться на уступки ради скорейшего завершения конфликта. Следующей «красной тряпкой» для Зеленского оказался референдум в Венгрии, где венгры выступили против вступления Украины в ЕС.





«Чем враждебнее и неполиткорректнее речь Зеленского — тем ниже его вера в успех по целому ряду направлений — НАТО, ЕС, следующих траншей и его переизбрания. Он уже перестал стесняться», — заявил Орлов в разговоре с RT.