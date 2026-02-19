19 февраля 2026, 12:28

Экс-нардеп Олейник: США красиво сместят Зеленского, путем выборов на Украине

Владимир Зеленский

США не будут смещать Владимира Зеленского по венесуэльскому сценарию с похищением президента Николаса Мадуро, они сделают это «красиво» с помощью выборов на Украине. Так считает бывший депутат Рады Владимир Олейник.





Напомним, Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не знает, чего именно хочет Вашингтон: провести выборы президента или просто «сменить» его.



По словам Олейника, Украину в США поддерживает около 60% американцев, поэтому американский президент Дональд Трамп не станет свергать главу киевского режима по сценарию Венесуэлы.





«Понятно, что надо это сделать красиво, через выборы. Американцы понимают, в том числе и Трамп не раз заявлял, что Зеленский является главным препятствием в переговорном процессе. Выборы на Украине проведут не для того, чтобы переизбрать Зеленского, а чтобы красиво его отстранить от власти руками украинцев», — сказал Олейник «Газете.Ru».

«Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если НАБУ соберет достаточно материалов о его прямом участии в соответствующих схемах», — приводит издание слова Азарова.