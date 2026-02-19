«Красиво сместят»: Экс-депутат Рады раскрыл планы США на Зеленского
Экс-нардеп Олейник: США красиво сместят Зеленского, путем выборов на Украине
США не будут смещать Владимира Зеленского по венесуэльскому сценарию с похищением президента Николаса Мадуро, они сделают это «красиво» с помощью выборов на Украине. Так считает бывший депутат Рады Владимир Олейник.
Напомним, Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не знает, чего именно хочет Вашингтон: провести выборы президента или просто «сменить» его.
По словам Олейника, Украину в США поддерживает около 60% американцев, поэтому американский президент Дональд Трамп не станет свергать главу киевского режима по сценарию Венесуэлы.
«Понятно, что надо это сделать красиво, через выборы. Американцы понимают, в том числе и Трамп не раз заявлял, что Зеленский является главным препятствием в переговорном процессе. Выборы на Украине проведут не для того, чтобы переизбрать Зеленского, а чтобы красиво его отстранить от власти руками украинцев», — сказал Олейник «Газете.Ru».
Тем временем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сказал ТАСС, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не откажется от системной работы по разоблачению Зеленского и его окружения, пишут argumenti.ru.
«Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если НАБУ соберет достаточно материалов о его прямом участии в соответствующих схемах», — приводит издание слова Азарова.
По его словам, привлечь к расследованию самого Зеленского мешает его статус. Однако работа в этом направлении будет продолжаться, уверен Азаров.