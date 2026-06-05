«Перетягивает внимание»: Политолог раскрыл истинную цель письма Зеленского к Путину

05 июня 2026, 14:35

Политолог Бобров: Зеленский письмом Путину перетягивает внимание с ПМЭФ

Владимир Зеленский

Письмо Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, направлено на перетягивание внимания с Петербургского международного экономического форума. Так считает руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Александр Бобров.





Он пояснил, что на сегодняшний день основная медийная повестка выстроена вокруг ПМЭФ, где демонстрируют и обсуждают достижения российской экономики в условиях санкций. Бобров не исключил, что Зеленскому важен пиар, а не реальная возможность договориться о мире.





«Он неоднократно что-то предлагал, а затем отказывался от своих слов. Очень хотелось бы, чтобы это приближало мирный договор, но сейчас Россия и Украина все еще остаются на прежних позициях», — сказал Бобров в разговоре с Москвой 24.