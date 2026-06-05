«Перетягивает внимание»: Политолог раскрыл истинную цель письма Зеленского к Путину
Политолог Бобров: Зеленский письмом Путину перетягивает внимание с ПМЭФ
Письмо Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, направлено на перетягивание внимания с Петербургского международного экономического форума. Так считает руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Александр Бобров.
Он пояснил, что на сегодняшний день основная медийная повестка выстроена вокруг ПМЭФ, где демонстрируют и обсуждают достижения российской экономики в условиях санкций. Бобров не исключил, что Зеленскому важен пиар, а не реальная возможность договориться о мире.
«Он неоднократно что-то предлагал, а затем отказывался от своих слов. Очень хотелось бы, чтобы это приближало мирный договор, но сейчас Россия и Украина все еще остаются на прежних позициях», — сказал Бобров в разговоре с Москвой 24.
Он подчеркнул, что для начала мирных переговоров глава киевского режима должен отдать приказ о выводе ВСУ с территории Донбасса. Поэтому любые идеи Зеленского по перемирию не станут решением конфликта. В случае, если Москва и Киев смогут договориться, то появится реальная возможность прекратить боевые действия, которые возобновлять не придется, заключил эксперт.