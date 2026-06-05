05 июня 2026, 12:17

Политолог Топорнин: письмом Путину Зеленский хочет снова напомнить о себе

Владимир Зеленский

Письмо Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, является лишь попыткой напомнить о себе. Так считает директор Центра европейской информации, кандидат юридических наук Николай Топорнин.





Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле получили письмо, направленное Зеленским, в котором он предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и РФ, а также провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта, пишут argumenti.ru. По словам Пескова, российский лидер пока не ознакомился с посланием ввиду плотного графика.



В разговоре с изданием «Абзац» Топорнин не исключил, что глава киевского режима мог предпринять собственную инициативу по мирному урегулированию конфликта с Россией в отсутствие контроля со стороны США.





«Есть более простые способы контактов: сняли трубку и поговорили. Хотите — видеоконференцию проводите, чтобы видеть глаза в глаза друг друга. Украинцы сразу хотят, чтобы на этой встрече присутствовали американцы, европейцы. В Европе вообще не определились пока, кто должен их представлять. Пока что это все выглядит каким-то нестандартным политическим пиаром со стороны Зеленского», — отметил политолог.