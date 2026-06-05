В РФ оценили открытое письмо Зеленского, адресованное Путину
Письмо Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, является лишь попыткой напомнить о себе. Так считает директор Центра европейской информации, кандидат юридических наук Николай Топорнин.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле получили письмо, направленное Зеленским, в котором он предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и РФ, а также провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта, пишут argumenti.ru. По словам Пескова, российский лидер пока не ознакомился с посланием ввиду плотного графика.
В разговоре с изданием «Абзац» Топорнин не исключил, что глава киевского режима мог предпринять собственную инициативу по мирному урегулированию конфликта с Россией в отсутствие контроля со стороны США.
«Есть более простые способы контактов: сняли трубку и поговорили. Хотите — видеоконференцию проводите, чтобы видеть глаза в глаза друг друга. Украинцы сразу хотят, чтобы на этой встрече присутствовали американцы, европейцы. В Европе вообще не определились пока, кто должен их представлять. Пока что это все выглядит каким-то нестандартным политическим пиаром со стороны Зеленского», — отметил политолог.
При этом Топорнин на 95% уверен, что личная встреча Путина и Зеленского не состоится ввиду его отказа отдать приказ о выводе ВСУ с территории новых российских регионов.