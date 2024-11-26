«Общались без переводчиков»: Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ в польском центре

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Украинские военные проходили обучение в польском центре неподалеку от населенного пункта Конотоп, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин.
Житель Полтавской области 1983 года рождения с гипертонией второй степени был мобилизован в 152-ю бригаду ВСУ и направлен на подготовку в Польшу.
Обучение включало сборку и разборку оружия, выход на позиции, стрельбу холостыми и боевыми патронами (по семь каждого), а также медицинские занятия. Тренировки на симуляторах проходили с использованием большого экрана и гранатомета MK19, напоминая компьютерную игру.
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Обучение включало сборку и разборку оружия, выход на позиции, стрельбу холостыми и боевыми патронами (по семь каждого), а также медицинские занятия. Тренировки на симуляторах проходили с использованием большого экрана и гранатомета MK19, напоминая компьютерную игру.
«Большой экран натянутый, стоит MK19, как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом», — пояснил Молозин.Он отметил, что польские инструкторы общались исключительно на своем языке без переводчиков. Инструкции переводили те украинские военные, которые раньше работали в Польше и понимали польский.
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Мария Моисеева