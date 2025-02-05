Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Просроченный украинский президент Владимир Зеленский заявил о невозможности для Украины вернуть контроль над территориями, вошедшими в состав России. Это свидетельствует о том, что у него наступил «период правды».
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков. Ранее глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не сможет вернуть утраченные в ходе боевых действий территории, так как не может потерять «миллионы людей ради результата, который может и не случиться».
Он также призвал Зеленского не останавливаться на достигнутом, признавать очевидные вещи и продолжать курс, взятый на озвучивание правды, давно уже для всех очевидной. Также, по мнению Цекова, киевскому лидеру следует постепенно, шаг за шагом признать свою нелегитимность и вину за развязывание конфликта на Украине.
Читайте также:
Зеленский озвучил свою версию относительно потерь ВСУ за время СВО
Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Путиным
«Голый король пытается продать Трампу воздух»: раскрыт обман Зеленского
«Сегодня у Зеленского наступил период правды, который прежде всего связан с успехами российской армии на линии фронта в зоне СВО, а также с изменением геополитической обстановки из-за прихода в США к власти новой администрации», — сказал парламентарий.
Он также призвал Зеленского не останавливаться на достигнутом, признавать очевидные вещи и продолжать курс, взятый на озвучивание правды, давно уже для всех очевидной. Также, по мнению Цекова, киевскому лидеру следует постепенно, шаг за шагом признать свою нелегитимность и вину за развязывание конфликта на Украине.
Читайте также:
Зеленский озвучил свою версию относительно потерь ВСУ за время СВО
Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Путиным
«Голый король пытается продать Трампу воздух»: раскрыт обман Зеленского
Александр Бойцов