Владимир Зеленский
ВСУ с начала российской спецоперации потеряли 45,1 тысячи убитыми. Такие данные привел Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
«Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45,1 тысячи человек погибли, и около 390 тысяч случаев ранений», — привел свои подсчеты Зеленский.Он уточнил, что число раненых сильно превышает количество погибших, так как многие украинские военные возвращались на поле боя после ранений, после чего снова были ранены.
При этом, по данным российского Минобороны, только в Курской области Украина потеряла до 57330 военнослужащих.
Ранее покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук заявлял, что в боевых действиях принимают участие менее 300 тысяч украинцев, при этом ежемесячно дезертирует порядка 30 тысяч. Кроме того, в месяц ВСУ теряют около 10-15 тысяч человек.
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