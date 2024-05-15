Пермский СК усомнился в принадлежности подразделения в ДНР к силам РФ

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СК Пермского края потребовал от МВД ДНР справку, что их подразделения относятся к МО РФ или Росгвардии. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Сообщается, что бывшего замначальника исправительной колонии № 37, Андрея Шварева, арестовали в Донецке. Его обвинили в получении взяток. Первое уголовное дело на него завели в 2023 году по статье о превышении полномочий. После этого он поехал в Донецк и заключил там контракт с оперативно-боевым тактическим формированием «Каскад».
По данным издания, нового руководителя колонии Илью Асламова арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Дело о получении двух взяток, в числе которых одна — в крупном размере, завели и против Шварева. Их соединили в одно производство с делом о превышении полномочий. Шварева задержали в Донбассе. Его перевезли в Пермь и арестовали.
Отмечается, что закон предписывает приостанавливать уголовные дела против контрактников во время мобилизации. Следственный комитет Пермского края потребовал от МВД ДНР справку, что их подразделения относятся к Росгвардии или МО РФ. По данным следствия, документов представлено не было.
На судебном заседании Шварев заверил о свой готовности заключить контракт с МО РФ.
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По данным издания, нового руководителя колонии Илью Асламова арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Дело о получении двух взяток, в числе которых одна — в крупном размере, завели и против Шварева. Их соединили в одно производство с делом о превышении полномочий. Шварева задержали в Донбассе. Его перевезли в Пермь и арестовали.
Отмечается, что закон предписывает приостанавливать уголовные дела против контрактников во время мобилизации. Следственный комитет Пермского края потребовал от МВД ДНР справку, что их подразделения относятся к Росгвардии или МО РФ. По данным следствия, документов представлено не было.
На судебном заседании Шварев заверил о свой готовности заключить контракт с МО РФ.
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Дарья Осипова