Персональные помощники оказали содействие 7 тыс. участников СВО из Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 7 тыс. инвалидов и участников спецоперации из Московской области получили за 2024 год содействие персональных помощников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве социального развития региона.
Проект реализуется в Подмосковье. Персональные помощники – это специалисты, оказывающие адресную помощь в самых разных сферах жизни.
Получить поддержку персонального помощника можно, обратившись в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства.
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«Закрепление конкретного персонального помощника за бойцом позволяет адресно сопровождать его и точечно оказывать помощь в любой момент. Более 7 тыс. участников СВО уже получили поддержку в прошлом году. Программа подразумевает, что персональные помощники на начальном этапе изучают профили тех, кому нужна поддержка, узнают их интересы и специфику необходимого содействия. Это помогает деликатно выстроить работу», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.В Минсоцразвития Подмосковья уточнили, что чаще всего к помощникам обращались за консультацией по мерам социальной поддержки и выплатам. Востребованными стали также психологическая и юридическая помощь. Помимо этого, помощники занимались социальным обслуживанием на дому, решали бытовые вопросы.
Получить поддержку персонального помощника можно, обратившись в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства.
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Лора Луганская