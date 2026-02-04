Первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине завершился
Делегации России, Украины и США завершили первый день переговоров в Абу‑Даби. Об этом в X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
По его данным, консультации продолжатся в четверг ближе к полудню по местному времени. Как отметил собеседник с украинской стороны, Киев считает встречу продуктивной. Ранее МИД ОАЭ выразил надежду, что в ходе двухдневных контактов участникам удастся продвинуться вперед.
Нынешний раунд проходит на той же площадке, что и предыдущий. Российская и украинская делегации разместились напротив друг друга за П‑образным столом, представители США — между ними. В переговорах участвуют спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Россию представляет делегация Минобороны во главе с начальником ГУ Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Со стороны Украины присутствуют секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
Первый раунд трехсторонних переговоров состоялся 23–24 января и проходил в закрытом формате — стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Следующую встречу изначально планировали на 1 февраля, однако перенесли на 4–5 февраля. Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял перенос необходимостью дополнительной синхронизации графиков.
