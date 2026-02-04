Первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине завершился

04 февраля 2026, 18:44

Первый день переговоров США, РФ и Украины по урегулированию прошел в Абу-Даби

Фото: istockphoto/sb2010

Делегации России, Украины и США завершили первый день переговоров в Абу‑Даби. Об этом в X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.