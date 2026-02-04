В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года

04 февраля 2026, 18:41

Генерал Соболев: окончание СВО к весне 2026 года маловероятно

Фото: Istock/IherPhoto

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев оценил перспективы завершения специальной военной операции.





В беседе с «NEWS.ru» Соболев заявил, что завершение СВО к весне 2026 года выглядит маловероятным. Он указал на ряд факторов, которые препятствуют скорому установлению мира.

«Фашистский режим Владимира Зеленского делает всё, чтобы продолжать украинский кризис. Пока конфликт идёт, он у власти. Как только её не будет, его, безусловно, никто не выберет, никакого второго срока не будет. Во-вторых, это крайне выгодно НАТО», — высказался парламентарий.