В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года
Генерал Соболев: окончание СВО к весне 2026 года маловероятно
Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев оценил перспективы завершения специальной военной операции.
В беседе с «NEWS.ru» Соболев заявил, что завершение СВО к весне 2026 года выглядит маловероятным. Он указал на ряд факторов, которые препятствуют скорому установлению мира.
«Фашистский режим Владимира Зеленского делает всё, чтобы продолжать украинский кризис. Пока конфликт идёт, он у власти. Как только её не будет, его, безусловно, никто не выберет, никакого второго срока не будет. Во-вторых, это крайне выгодно НАТО», — высказался парламентарий.В качестве примера политик привёл недавний налёт на Брянскую область. Соболев добавил, что прочный мир, по его мнению, возможен только после восстановления российских вооружённых сил до уровня, способного отразить агрессию любого противника.