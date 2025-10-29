Глава Запорожской области Балицкий извинился перед жителями Курской области

29 октября 2025, 01:18

Евгений Балицкий (Фото: Telegram-канал @BalitskyEV)

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области за свои предыдущие высказывания. Комментарий Балицкого по ситуации можно найти в его официальном Telegram-канале.





Напомним, что ранее глава Курской области Александр Хинштейн возмутился словам своего коллеги из нового российского региона. С его точки зрения, Балицкий обвинил жителей курщины в том, что они якобы не отстояли земли во время наступления ВСУ.



В ответ губернатор Запорожской области пояснил, что направлял свою критику не на местных жителей.





«Под словом «курчане» имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной», — написал он.