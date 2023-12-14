Первый российский морской дрон испытают в зоне СВО

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Управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко заявил, что на испытания в зону СВО отправят первый российский морской надводный дрон. Об этом пишет РИА Новости.
«Первый безэкипажный катер отправляется на испытания в зону СВО», — цитирует агентство слова собеседника.
Даниленко отметил, что быстроходный катер-носитель называется «Одуванчик». Он также подтвердил, что первую опытную партию планируется построить до конца 2023 года.
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