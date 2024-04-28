В Германии раскрыли истинную причину отказа ВСУ от танков Abrams

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Американские танки Abrams не оправдали ожиданий украинской армии. Такое заявление сделал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
Он подчеркнул, что украинские войска начали временно отказываться от ещё не использованных танков в связи с тем, что они не принесли ожидаемых результатов.
Особо опасными для этих танков в настоящее время являются FPV-дроны и дроны-камикадзе, поэтому использование Abrams сейчас крайне рискованно, отметил Ваннер.
Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщило, что Украина отвела из зоны боевых действий танки Abrams, поскольку беспилотники ВС РФ сделали их уязвимыми для применения. Затем эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Максим Бужанский.
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Особо опасными для этих танков в настоящее время являются FPV-дроны и дроны-камикадзе, поэтому использование Abrams сейчас крайне рискованно, отметил Ваннер.
Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщило, что Украина отвела из зоны боевых действий танки Abrams, поскольку беспилотники ВС РФ сделали их уязвимыми для применения. Затем эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Максим Бужанский.
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Анастасия Чинкова