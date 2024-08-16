Первый взгляд на «Ночную ведьму»: российское оружие, которое может изменить ход СВО

Фото: Минобороны РФ
В России был представлен новый ударный дрон «Ночная ведьма». Он представляет собой усовершенствованный аналог украинского беспилотника «Баба-яга».
Как сообщил представитель компании «Гроза», разработавшей «Ночную ведьму», этот дрон был создан на основе украинского опыта, но с улучшенными характеристиками.
«Ночная ведьма» — это мульти-роторный дрон типа гексакоптер, оснащенный способностью сбрасывать до четырех боеприпасов с высоты, а также транспортировать грузы и провизию на дальние расстояния. Дрон предназначен для ночных операций и имеет улучшенную связь, работающую на российской частоте, в отличие от «Бабы-яги», использующей каналы Starlink.
В конструкции «Ночной ведьмы» пока используются импортные комплектующие, но в будущем планируется их локализация. Первый тираж из 50 дронов уже направлен в зону специальной военной операции. Сборка одного дрона занимает сутки, и уже в ближайшее время планируется расширение производства.
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«Ночная ведьма» — это мульти-роторный дрон типа гексакоптер, оснащенный способностью сбрасывать до четырех боеприпасов с высоты, а также транспортировать грузы и провизию на дальние расстояния. Дрон предназначен для ночных операций и имеет улучшенную связь, работающую на российской частоте, в отличие от «Бабы-яги», использующей каналы Starlink.
В конструкции «Ночной ведьмы» пока используются импортные комплектующие, но в будущем планируется их локализация. Первый тираж из 50 дронов уже направлен в зону специальной военной операции. Сборка одного дрона занимает сутки, и уже в ближайшее время планируется расширение производства.
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Елена Перлова