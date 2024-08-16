В Киеве слышны мощные взрывы, работает ПВО

В ночь с 15 на 16 августа в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua». По данным Telegram-канала, в столице Украины была объявлена воздушная тревога.
Власти сообщают о работе противовоздушной обороны (ПВО).Сирены в Киеве начали звучать в 00:06 по московскому времени. В последние месяцы Вооруженные силы РФ возобновили массированные удары по Украине, нацеливаясь как на военные объекты, так и на объекты критической инфраструктуры. Массированные атаки, включая ракетные удары и удары БПЛА, стали регулярными с конца декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, не уточнялось.
Для населения была объявлена обязательная эвакуация в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон. Под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.
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Ранее сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, не уточнялось.
Для населения была объявлена обязательная эвакуация в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон. Под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.
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Елена Перлова