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В Киеве слышны мощные взрывы, работает ПВО

В Киеве гремят взрывы, объявлена воздушная тревога
16 августа 2024, 05:01

В ночь с 15 на 16 августа в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua». По данным Telegram-канала, в столице Украины была объявлена воздушная тревога.
Власти сообщают о работе противовоздушной обороны (ПВО).Сирены в Киеве начали звучать в 00:06 по московскому времени. В последние месяцы Вооруженные силы РФ возобновили массированные удары по Украине, нацеливаясь как на военные объекты, так и на объекты критической инфраструктуры. Массированные атаки, включая ракетные удары и удары БПЛА, стали регулярными с конца декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, не уточнялось.



Для населения была объявлена обязательная эвакуация в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон. Под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.

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Получат ли ВСУ крылатые ракеты? Белый дом решил направить Украине еще больше оружия
США анонсировали новый пакет помощи для ВСУ
16 августа 2024, 03:45

Фото: сайт Белого дома

Белый дом сообщил о планах предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) новый пакет военной помощи в ближайшие недели. Как заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, США продолжат обеспечивать Украину средствами защиты, однако подробности о содержании нового пакета пока не раскрыты.
Кирби не стал комментировать вопросы о возможной поставке крылатых ракет, но подчеркнул, что американское правительство активно поддерживает связь с Киевом и следит за развитием событий. Ранее сообщалось, что США будут обучать украинских пилотов использованию истребителей F-16 и продолжат поставки оружия после недавних атак ВСУ в Курскую область.

Кроме того, газета Politico передает, что администрация Байдена обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее в августе США выделили Украине новый пакет помощи на сумму $125 млн, включающий ракеты Stinger и боеприпасы для систем HIMARS. В июле Вашингтон уже предоставил Киеву пакет вооружений на $200 млн, а также дополнительную помощь на $1,5 млрд для укрепления обороны Украины.

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«Вы работаете на укропов»: чем российские военкоры взбесили командира «Ахмата»
Командир «Ахмата» Алаудинов обвинил военных корреспондентов в работе на ВСУ
16 августа 2024, 03:30

Фото: istock/bwb-studio

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов выступил с резкой критикой в адрес некоторых военных корреспондентов, обвинив их в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».
В своем видеообращении, размещенном на телеграм-канале «Операция Z», Алаудинов отметил, что, несмотря на наличие полезных военных корреспондентов, некоторые из них якобы оказывают помощь украинским силам. Он также ответил на вопросы о съемках, проводимых «натовскими журналистами» в Судже Курской области, в резкой форме, отказавшись обсуждать это с критиками, которых он назвал некомпетентными.

Генерал-майор также сообщил о своих усилиях по эвакуации 73 человек из Суджи и призвал граждан не подписываться на сомнительные Telegram-каналы, которые могут дезинформировать и сеять панику.

Напомним, ранее генерал-майор Алаудинов сообщил в своем телеграм-канале о неудачных попытках Вооруженных сил Украины продвинуться вглубь Курской области.

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Не на тех напали: как ВСУ обломали зубы об Белгород
WP: попытка атаки Белгородской области закончилась большими потерями для ВСУ
16 августа 2024, 02:59

Украинские военные вынуждены признать собственные ошибки. ВСУ понесли значительные потери в результате провальной попытки атаки на Белгородскую область.
Об этом сообщили трое украинских военнослужащих в беседе с изданием Washington Post. Собеседники предпочли остаться анонимными. Среди них — командир ВСУ и двое рядовых солдат.

По словам одного из источников, атакующие действовали без должного знания территории, что привело к хаосу и высоким потерям. Интенсивные обстрелы вынудили выживших искать укрытие в русских окопах на несколько дней, пока не прибыла бронетехника для эвакуации и оказания медицинской помощи.

В ответ на угрозу Белгородская область предпринимает меры для повышения безопасности. В частности, регион закупает около 800 детекторов БПЛА, которые помогут заранее обнаружить приближающиеся беспилотные летательные аппараты и обеспечить защиту для жителей.

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Патрушев прямо сказал, причастны ли США к атаке на Курскую область
Патрушев: утверждения о непричастности США к операции ВСУ — «ложь»
16 августа 2024, 01:40

Фото: istock/Serhej Calka

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что утверждения о непричастности США к операции, которую в настоящий момент осуществляют Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, являются ложью.
Патрушев подчеркнул, что без участия Вашингтона Киев вряд ли бы осмелился на подобные действия, передают «Известия». СекретарьПатрушев отметил, что из-за американских интересов страдает население Украины, которую США превратили в военный антироссийский проект.

По его словам, Вашингтон создал все предпосылки для утраты Украиной суверенитета и возможной потери части своих территорий. Эти территории, как добавил Патрушев, давно интересуют некоторых американских союзников. В результате, нынешняя политика США не только угрожает Украине, но и подрывает региональную стабильность, что может иметь серьёзные последствия для всей Европы.

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За ними начали охоту: кто в России самая важная цель ВСУ
МВД: Высокопоставленные русские генералы становятся приоритетной целью для ВСУ
16 августа 2024, 01:20

Фото: Минобороны РФ

Высокопоставленные генералы российской армии, действующие на территории новых регионов России, становятся приоритетной целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель главы МВД России Владимир Кубышко.
Как отметил Кубышко в интервью ТАСС, после прибытия российских генералов в новые регионы украинские спецслужбы начинают активно отслеживать их местоположение с целью нанесения ударов ракетами HIMARS. Эти атаки наносят ущерб не только военным, но и мирному населению.

Кроме того, Кубышко поделился опытом одной из своих поездок в Херсон, когда на место его пребывания была совершена попытка нападения. Российские полицейские подразделения несколько раз подвергались атакам с использованием американских и немецких ракет, что приводит к значительным разрушениям.

Ранее сообщалось, что российская армия приблизилась на 13 км к важной «дороге жизни» и стратегическому логистическому пункту ВСУ — Покровску, согласно данным издания Bild. Этот город играет ключевую роль в снабжении украинских сил, так как через него проходит маршрут к Часову Яру, а также поставки для других передовых частей ВСУ. В начале года российские войска находились на расстоянии примерно 38 км от Покровска, и сейчас активно продвигаются к этой важной цели.

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Вашингтон заставляет ВСУ перенаправить удары ATACMS на другой регион России
CNN: США хотят, чтобы ВСУ били ракетами ATACMS по Крыму, а не Курской области
16 августа 2024, 00:50

США не хотят разрешить Украине использовать ракеты большой дальности ATACMS для нападения на Курскую область, так как Вашингтон имеет ограниченное количество этих боеприпасов, сообщает телеканал CNN.
По информации телеканала, американские власти предпочитают, чтобы Украина использовала эти ракеты для ударов по Крыму, а не по Курской области. В середине июля Пентагон заявил, что США пока не разрешают Украине применять оперативно-тактические ракеты ATACMS для «глубоких» атак на Россию, но отметили, что это решение может быть пересмотрено. Associated Press также сообщало, что украинские власти оказывают давление на Вашингтон, пытаясь добиться отмены запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Тем временем боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Регион регулярно подвергается атакам ВСУ, что привело к массовой эвакуации местных жителей. По данным на 15 августа, более 120 тысяч человек уже покинули свои дома, а эвакуация ещё почти 60 тысяч продолжается.

Сражения в районе Суджи идут ежедневно. Согласно сводке Минобороны России, за последние сутки ВСУ потеряли до 340 человек и 19 единиц бронетехники. Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник понёс потери до 2,7 тысячи боевиков.

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Вот, что ВСУ сделали с мирными жителями при наступлении на Суджу
Очевидец: при наступлении на Суджу, предположительно, использовались кассетные боеприпасы
16 августа 2024, 00:32

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Житель села Русское Поречное Суджанского района Курской области рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по мирному населению, используя дроны и кассетные боеприпасы.
По словам собеседника, который стал свидетелем событий, ВСУ атакуют людей и автомобили, передает ТАСС. Очевидец сообщил, что боевики стреляют куда попадут. Подлетают к машинам — машины бьют, человек идет — стреляют в человека. Мужчина добавил, что все это он видел собственными глазами, пока спасал семью.

Он также рассказал, что в ночь на 7 августа, когда бои стали приближаться к их населенному пункту, он с женой не остался дома и установил палатку в огороде, а затем решил эвакуироваться. По его словам, когда они прибыли в Большесолдатский район для эвакуации, украинский дрон разорвался прямо над их автобусом.

«Приехали к дому культуры, нас записали, рассадили по автобусам, дрон как раз сбили над автобусом, на котором мы уезжали сюда. Наверное, целился в нас, а всего утром дронов штук восемь я насчитал», — добавил он.

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Буданов* раскрыл, кого Украина захочет освободить всеми силами при обмене военнопленными
Глава ГУР рассказал о ближайших планах по обмену пленными
15 августа 2024, 23:58

Фото: istock/Sinenkiy

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* озвучил планы по обмену военнопленными. Как сообщает издание «Политика страна».
Буданов* обозначил пять ключевых групп, которые будут обмениваться в первую очередь. В приоритетах значатся тяжелораненые и больные военнослужащие, женщины, те, кто долгое время находится в плену, военные, захваченные на «Азовстали», а также крымские татары.

Буданов* отметил, что такие приоритеты были определены согласно принятому решению, но кто именно его принимал, он не уточнил.

Ранее Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека на Украине, сообщил в эфире телемарафона о том, что обсуждал вопрос обмена военнопленными в Курской области с российским коллегой Татьяной Москальковой. Лубинец подчеркнул, что «обмен информацией продолжается», и добавил, что Украина всегда готова к дальнейшему продолжению обменных процессов.

*Включен в список экстремистов и террористов в России.

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Душераздирающие кадры из Волчанска: ВСУ разбомбили мирных, которых спасали русские
Нацисты ВСУ забросали бомбами мирных украинцев, которых спасал Российский дрон
15 августа 2024, 23:30

В Волчанске произошла трагедия. Украинские нацисты атаковали мирных жителей, которых российские военные пытались эвакуировать из разрушенного дома с помощью дрона.
Разведчики обнаружили на крыше дома надпись «SOS, Нужна помощь!» и связались с находившимися в подвале людьми, сбросив им воду и инструкцию следовать за дроном, передает «Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны». В подвале было двое украинцев с собакой.

«Мы вас выведем в безопасное место, следуйте за дроном», — сообщалось в записке российских военных.
Один из эвакуируемых был тяжело ранен. Мужчины, по совету российских военных, надели белые футболки. Таким образом они обозначили себя как мирных жителей. Но это не помогло, так как по пути их заметили украинские военные и обстреляли бомбами, убивая своих же сограждан за то, что приняли помощь от российских военных.

Ранее сообщалось, что российская армия приблизилась на 13 км к важной «дороге жизни» и стратегическому логистическому пункту ВСУ — Покровску, согласно данным издания Bild. Этот город играет ключевую роль в снабжении украинских сил, так как через него проходит маршрут к Часову Яру, а также поставки для других передовых частей ВСУ. В начале года российские войска находились на расстоянии примерно 38 км от Покровска, и сейчас активно продвигаются к этой важной цели.

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