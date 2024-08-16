«Вы работаете на укропов»: чем российские военкоры взбесили командира «Ахмата»

Белый дом сообщил о планах предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) новый пакет военной помощи в ближайшие недели. Как заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, США продолжат обеспечивать Украину средствами защиты, однако подробности о содержании нового пакета пока не раскрыты.