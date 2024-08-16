«Вы работаете на укропов»: чем российские военкоры взбесили командира «Ахмата»

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Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов выступил с резкой критикой в адрес некоторых военных корреспондентов, обвинив их в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».
В своем видеообращении, размещенном на телеграм-канале «Операция Z», Алаудинов отметил, что, несмотря на наличие полезных военных корреспондентов, некоторые из них якобы оказывают помощь украинским силам. Он также ответил на вопросы о съемках, проводимых «натовскими журналистами» в Судже Курской области, в резкой форме, отказавшись обсуждать это с критиками, которых он назвал некомпетентными.
Генерал-майор также сообщил о своих усилиях по эвакуации 73 человек из Суджи и призвал граждан не подписываться на сомнительные Telegram-каналы, которые могут дезинформировать и сеять панику.
Напомним, ранее генерал-майор Алаудинов сообщил в своем телеграм-канале о неудачных попытках Вооруженных сил Украины продвинуться вглубь Курской области.
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Генерал-майор также сообщил о своих усилиях по эвакуации 73 человек из Суджи и призвал граждан не подписываться на сомнительные Telegram-каналы, которые могут дезинформировать и сеять панику.
Напомним, ранее генерал-майор Алаудинов сообщил в своем телеграм-канале о неудачных попытках Вооруженных сил Украины продвинуться вглубь Курской области.
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Елена Перлова