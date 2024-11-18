«Воин, а не инвалид»: боец СВО со страшным диагнозом вернется в зону боевых действий

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Боец СВО Эльгар Бабаев с позывным «Победа» с раком крови и первой группой инвалидности вернулся в зону боевых действий в составе добровольческого подразделения. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, Бабаев с позывным «Беда» участвовал в боях с 2022 года. В том же году в Луганске ему диагностировали лейкоз. В 2023-м году ему сообщили о необходимости пересадки костного мозга и прописали два дорогих препарата. Чтобы притянуть удачу, боец сменил позывной на «Победа» и решил вернуться в зону СВО в ожидании трансплантации в составе добровольческого подразделения.
По его словам, если уж суждено умереть, то пусть это случится на поле боя, а не на больничной кровати. Кроме того, Бабаев хочет, чтобы его сыновья запомнили его воином, а не инвалидом.
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«Конечно, врачи не рекомендуют идти воевать, чтобы вновь не создавать для организма стрессовые ситуации. Но и сидеть сложа руки я тоже не хочу. Тем более на этот раз записался не в штурмовики, а в операторы БПЛА. Опыт управления уже есть. В современных реалиях это, разумеется, не гарантирует никакой безопасности, но все же ты находишься чуть дальше от передовой», — рассказал боец.
По его словам, если уж суждено умереть, то пусть это случится на поле боя, а не на больничной кровати. Кроме того, Бабаев хочет, чтобы его сыновья запомнили его воином, а не инвалидом.
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Элина Позднякова