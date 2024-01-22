Первый зампред правительства Забайкалья Мирхайдаров пойдёт добровольцем на СВО

Фото: РИА Новости/Марат Мирхайдаров
Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров отправится в зону СВО в качестве добровольца. О своём решении он написал в Телеграм-канале.
«Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона «Ахмат», — говорится в публикации.
Мирхайдаров подчеркнул, что сила Российской Федерации заключается в россиянах и нашем президенте. Он также выразил уверенность, что спецоперации на Украине в скором времени закончится победой ВС РФ.
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