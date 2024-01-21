Российские военные заняли выгодные позиции на Артемовском направлении

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Российским бойцам Южной группировки войск удалось занять более выгодные позиции на артемовском участке фронта.
Об этом сообщил корреспонденту РИА Новости командир группы спецназа, который выполняет задачи на данном направлении.
По его словам, поиск и подготовка позиций проходит в сумерках.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки Вооружённых Сил России «Юг» отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Он отметил, что артиллерийскими ударами было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра. По словам Астафьева, противник потерял ранеными и убитыми на донецком направлении СВО в общей сложности до 320 военнослужащих.
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«Сейчас с сапером проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит, и «серая зона» увеличивается. Сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную», —объяснил офицер.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки Вооружённых Сил России «Юг» отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Он отметил, что артиллерийскими ударами было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра. По словам Астафьева, противник потерял ранеными и убитыми на донецком направлении СВО в общей сложности до 320 военнослужащих.
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Мария Фирсова