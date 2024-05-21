Первое изъятие доходов от активов РФ в пользу Украины ожидается в июле

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Прибыль от замороженных активов России в пользу Киева впервые планируется передать в июле 2024 года, говорится в релизе Еврокомиссии, опубликованном 21 мая.
«Скорость остается ключевым фактором, и Комиссия продолжит прикладывать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле», — отметил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.Согласно релизу, средства от замороженных активов РФ будут перечисляться Украине дважды в год и будут использоваться для военной помощи и восстановления страны. В 2024 году 90% закупок вооружений и техники для Украины будут осуществлены через Европейский фонд мира, а остальные — из бюджета ЕС.
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Артем Кузьмин