Посол РФ в Лондоне Келин: Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня

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Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но о полном прекращении боевых действий можно будет говорить только при заключении всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом дипломат сказал изданию Wall Street Journal.
«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — поделился с изданием Келин.
Посол отметил, что Россия подходит к американскому предложению о прекращении огня «с большой осторожностью». Ранее Киев заявил о готовности перейти к 30-дневному режиму прекращения огня.
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