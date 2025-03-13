Россия передала США список условия для переговоров по Украине

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Россия уже передала США список требований для завершения украинского конфликта и перезапуска российско-американских отношений. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
«Россия представила США список требований для сделки и перезапуска отношений с Вашингтоном», — говорится в сообщении.
Издание при этом пишет, что условия России, включенные в список, пока остаются неизвестными, однако источники агентства уточняют, что они очень похожи на те, которые российская сторона уже доводила до Киева, США и НАТО.
Кроме того, отмечается, что эти условия обсуждались последние несколько недель на совместных встречах представителей России и США.
Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но о полном прекращении боевых действий можно будет говорить только при заключении всеобъемлющего мирного соглашения.
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