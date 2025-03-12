Уолтц провел телефонные переговоры с российской стороной — Белый дом

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Телефонные переговоры с российской стороной по украинскому конфликту провел советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц. Об этом сообщили в Белом доме.
«Сегодня <…> Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту», — прокомментировала Fox News представитель администрации США Кэролайн Ливитт.Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявлял о готовности Владимира Зеленского к миру на Украине. Республиканец также отмечал, что вести переговоры с Киевом по территориальным уступкам — «пустая трата времени».
Перед этим сообщалось, что американская сторона ждет от Российской Федерации согласия на перемирие.
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Никита Кротов