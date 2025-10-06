Команда Зеленского начинает предвыборную борьбу и давление на оппонентов
Владимир Зеленский и его команда, несмотря на публичные заявления о нежелании баллотироваться на второй срок, уже, ведут активную предвыборную кампанию и оказывают давление на потенциальных политических соперников. Об этом сообщает Politico.
Ранее Зеленский утверждал, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок и обещал обратиться к парламенту с просьбой о проведении выборов в случае достижения соглашения о прекращении огня. Однако многие политические оппоненты относятся к этим заявлениям с большим скептицизмом.
«Многие действия Зеленского говорят об обратном. Важны дела, а не слова», — говорит бывший вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Источники в правящей партии «Слуга народа» сообщили изданию, что Зеленский уверен в своих перспективах на переизбрание и активно критикует оппонентов, обвиняя их в формировании негативного образа Украины среди западных партнеров.
Дмитрий Медведев назвал пять версий появления дронов над Европой
Политическое противостояние обострилось на фоне попыток властей ограничить независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств, которые начали расследовать деятельность представителей президентской администрации. Это воспринимается как часть стратегии Офиса президента в подготовке к предстоящим выборам.
«По сути, их тактика заключается в следующем: «Если вы скажете что-то против нас, мы возбудим против вас уголовное дело и применим к вам санкции» По сути, они шантажируют всех своих потенциальных или мнимых противников», — заявили изданию несколько бывших министров Украины.В частности, расследование СБУ о халатности в первые месяцы войны, связанное с бывшими генералами, связывают с оппозицией главного конкурента Зеленского — бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного. Таким образом, несмотря на официальные заявления, политическая борьба в Украине уже вышла на предвыборную стадию с жесткими методами давления на оппонентов.