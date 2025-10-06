Команда Зеленского начинает предвыборную борьбу и давление на оппонентов

06 октября 2025, 11:04

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский и его команда, несмотря на публичные заявления о нежелании баллотироваться на второй срок, уже, ведут активную предвыборную кампанию и оказывают давление на потенциальных политических соперников. Об этом сообщает Politico.





Ранее Зеленский утверждал, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок и обещал обратиться к парламенту с просьбой о проведении выборов в случае достижения соглашения о прекращении огня. Однако многие политические оппоненты относятся к этим заявлениям с большим скептицизмом.





«Многие действия Зеленского говорят об обратном. Важны дела, а не слова», — говорит бывший вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«По сути, их тактика заключается в следующем: «Если вы скажете что-то против нас, мы возбудим против вас уголовное дело и применим к вам санкции» По сути, они шантажируют всех своих потенциальных или мнимых противников», — заявили изданию несколько бывших министров Украины.